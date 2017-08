Braunkohle Tillich wehrt sich gegen EU-Umweltauflagen

Vor den Folgen, die sich daraus ergeben würden, warnte die Gewerkschafterin Ute Liebsch von der IG Bergbau, Chemie und Energie: "Es müssten der gesamte Lausitzer Kraftwerksblock stillgelegt und - weitergedacht - alle Kohlekraftwerke in der Bundesrepublik stillgelegt werden. Fragen Sie mich, wo soll der Strom dann herkommen?"

Und was sagen die Kraftwerksbetreiber? Seitens der LEAG heißt es: "Die beschlossenen Emissionsbandbreiten (...) entsprechen nicht dem aktuellen Stand der besten verfügbaren Technik." Man erwarte von der EU-Kommission und der Bundesregierung, dass sie "fachlich richtige und wirtschaftlich angemessene Vorgaben mache, die mit den heutigen besten verfügbaren Techniken realistisch zu erreichen sind."

Die Umweltschützer vom BUND kritisierten Sachsens offizielle Haltung scharf: "Statt um Kohlekonzerne zu kämpfen, sollte Tillich endlich den Strukturwandel in Lausitz und Mitteldeutschland einleiten." Kaum ein Bundesland hinke im Ausbau der erneuerbaren Energien so weit hinterher wie Sachsen und habe zugleich "immer noch keinen Plan für einen Strukturwandel in den Braunkohlerevieren". "Sachsen zeitnah kohlefrei"- das wäre angesichts der aktuellen Bundestagswahl ein Slogan, mit dem Sachsen sich endlich einmal als Vorreiter präsentieren könnte.