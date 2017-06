Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich ist am Mittwochnachmittag in Bukarest von Rumäniens Staatschef Klaus Johannis empfangen worden. Der Freistaat und Rumänien wollen ihre politischen und wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen.

Bislang sind in der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer in Bukarest von 900 deutschen Mitgliedern nur 14 aus Sachsen gemeldet. Vertreter aus dem Maschinenbau, der Energiebranche oder der Stammzellindustrie sondieren im Rahmen des sächsischen Regierungsbesuches noch bis Freitag Möglichkeiten, langfristig in den rumänischen Markt einzusteigen. Am Mittwochabend sollen erste Verträge mit rumänischen Partnern unterzeichnet werden. Tillich sagte dem MDR, er sehe in Rumänien angesichts der großen Wachstumsrate des Landes großes Potenzial für die sächsische Wirtschaft.