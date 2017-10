Die Jamaika-Runde des Bundes hat sich unter anderem in das Thema "Klimaschutz" verbissen. Am Donnerstag unterbrachen die Koalitionäre ihre Verhandlungen. In der kommenden Woche soll weitergehen. Zu den Sondierern in Berlin gehört Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Im Interview mit MDR SACHSEN erklärte Tillich die Knackpunkte:

Konnten Sie die sächsischen Positionen zur Braunkohle in den Koalitionsverhandlungen in Berlin bereits deutlich machen?

Wir haben klar formuliert, was wir uns wünschen: Wir wollen kein Ausstiegsdatum aus der Kohle, sondern ein Einstiegsdatum in den Strukturwandel. Und dann geht es erst um Arbeitsplätze und dann um andere Schlussfolgerungen. Und natürlich haben wir uns dafür eingesetzt, dass dieser Strukturwandel eine finanzielle Unterstützung bekommt.

Welcher Aspekt sollte in einem möglichen Koalitionsvertrag ganz oben stehen: Der Mensch oder das Klima?

Bildrechte: MDR/Rico Herkner Ich meine, Mensch und Klima gehören zusammen. Wenn jede Woche in Indien oder China ein neues Kohlekraftwerk entsteht, dann weiß man: Das Kohlendioxid, das dort ausgestoßen wird, hat auch auf unsere Verhältnisse Auswirkungen. Es ist notwendig, CO2 zu reduzieren. Ich glaube aber, vor allem dort, wo heute noch Technologien und Technik angewendet werden, die deutlich schlechter sind als in den Kraftwerken in Deutschland.

Und zum zweiten muss man wissen: Auch Gas, das irgendwo im fernen Sibirien gewonnen und hierher transportiert wird oder Steinkohle aus Australien, erzeugen einen CO2 Ausstoß, der zumindest vergleichbar ist mit der Gewinnung der Braunkohle.

Was sind denn die konkreten Perspektiven für die Menschen in der Lausitz, die Sie sich vorstellen können?

Bis zum Jahr 2.050 laufen die bisherigen Abbaupläne aus. Konkrete Perspektiven sind, dass wir uns, im Jahr 2018 beginnend, über den Strukturwandel unterhalten. Es bedarf finanzieller, aber auch strukturpolitischer Mittel für Investitionen in der Region. Wie soll ich einen Arzt oder Lehrer gewinnen, wenn, so wie die Grünen das wollen, wir in 2020 oder 2030 den Ausstieg aus der Braunkohle vollzogen haben? Dann geht da keiner hin, sondern die, die da sind, gehen auch noch weg. Das kann nicht im Sinne der Politik sein. Zudem kann es nicht sein, dass nur Windstrom- und Photovoltaikbetreiber 20 Jahre Planungssicherheit haben. Auch die anderen Unternehmen brauchen Planungssicherheit.

Die Grünen wollen bis 2020 die 20 "schmutzigsten" Kraftwerke abschalten und bis 2030 komplett auf Ökostrom umstellen. Hat Sachsen eines dieser "schmutzigen" Kraftwerke?

Bildrechte: dpa Sachsen ist nicht dabei. In Boxberg gibt es neue Blöcke, die Weltstandart in der Braunkohleverstromung darstellen. In der Europäischen Union und weltweit gibt es Kraftwerksblöcke, die deutlich schlechtere Werte haben. Deswegen glaube ich: Es macht keinen Sinn, hier bei uns in der Lausitz oder in Brandenburg Kraftwerksblöcke abzuschalten oder in die Sicherheitsreserve zu nehmen, wie das bei Jänschwalde der Fall ist, und gleichzeitig Atomstrom aus Frankreich zu beziehen oder Kohlestrom aus Polen.

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU) sagt "Wenn Braunkohlewerke in der Lausitz schließen und das die Erwerbsgrundlage für Tausende Menschen entzieht, dann haben Sie demnächst 30 Prozent AfD". Teilen Sie die Ansicht?

Ich meine, wenn das dann auf der Tagesordnung ist, wie in anderen Teilen der Welt, dass stundenweise der Strom abgeschaltet wird, zur besten Tatort-Zeit oder was auch immer gerade angesagt ist, dann kann ich mir vorstellen, dass sich die Begeisterung in Grenzen hält. Und wer wäre dann daran schuld? Natürlich wieder die Politik.

Herr Laschet meinte aber auch die Zahl der Arbeitsplätze…

… das ist doch aber dann die Konsequenz! Ich meine, es geht ja nicht allein um die Arbeitsplätze in der Kohle. Die Frage ist auch: Welche Wirkung hat das auf die gesamtwirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik?

Wie groß ist die Chance für ein Jamaika-Bündnis im Bund?

Man muss sich von seinen absoluten Positionen entfernen. Und wir bewegen uns bei den Abbauplänen gedanklich auf das Jahr 2050 hin, wo man nur noch 20 Prozent CO2 haben will. Das erwarte ich letztendlich auch von den anderen - und nicht alle Wochen lang neue Zahlen und neue Forderungen.

Wie haben Sie da die Braunkohle-Industrie in der Lausitz im Blick?

In der heutigen Energiewirtschaft gibt es Investitionen, die nicht mit dem kleinen Portmonee zu bezahlen sind. Sondern da sind hunderte von Millionen und Milliarden, die aufgewendet werden. Und die Unternehmen müssen die Möglichkeit haben, dieses Geld zurück zu verdienen. Der ein oder andere muss in den nächsten 20 Jahren auch noch investieren.

Quellen: MDR/ak/as