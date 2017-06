In der Nähe von Oschatz ist am Sonntagmorgen eine Frau bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, fuhr die 40-Jährige auf der Straße zwischen Lonnewitz und Kleinragewitz aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Sie und ihre Tochter wurden in dem Wagen eingeklemmt. Die Mutter erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Das elfjährige Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Straße war wegen der Bergungsarbeiten bis zum frühen Nachmittag gesperrt.

Die Auto prallte gegen einen Baum und kam auf einem Feld zum Stehen. Bildrechte: MDR/Dirk Hunger