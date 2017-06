Nach dem tödlichen Unfall eines vierjährigen Mädchens in Schwarzenberg ermitteln die Behörden gegen einen Betreuer der Kindergruppe. Die Polizei bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Demnach saß der 36-Jährige am Steuer des Lasters, mit dem die Kindergruppe am Mittwoch ein Tauziehen machen wollte. Nach Polizeiangaben sind dabei mehrere Kinder gestürzt, darunter die Vierjährige. Sie sei unter ein Vorderrad des Lasters geraten. Ein Rettungshubschrauber habe das Kind in eine Klinik geflogen, wo es seinen schweren Verletzungen erlag. Die Ermittlungen laufen.