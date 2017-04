Bei einem Verkehrsunfall in Dresden-Leuben ist am Donnerstagnachmittag eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Frau und ein Lkw-Fahrer auf der Pirnaer Landstraße stadtauswärts unterwegs. Beim Abbiegen in die Stephensonstraße erfasste der Laster die 65-Jährige. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Mann wurde vor Ort psychologisch betreut.