Im Fall des bei Burg gefundenen Toten handelt es sich um einen afghanischen Dolmetscher. Der Mann soll in Chemnitz gelebt haben und 2015 in Leipzig ermordet worden sein. Das Verschwinden des Dolmetschers ist bereits Gegenstand eines Indizien-Prozesses ohne Leiche am Landgericht Leipzig. Der Mann konnte über einen DNA-Abgleich eindeutig identifiziert werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen.