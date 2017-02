Nach dem Fund einer Leiche in Görlitz ist gegen zwei Tatverdächtige Haftbefehl erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Görlitz mitteilte, handelt es sich bei den Beschuldigten um einen 33 Jahre alten Mann und eine 24 Jahre alte Frau. Gegen sie wird wegen des Verdacht des gemeinschaftlichen Mordes ermittelt. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Ob sich die Verdächtigen und der 24-Jährige kannten, sei Gegenstand der Ermittlungen, erklärte ein Polizeisprecher.

Todeszeitpunkt steht noch nicht fest

Der Vermisste lag tot in der Wohnung einer gleichaltrigen Frau in Görlitz. Bildrechte: dpa Bereits am Montag wurde die Leiche des aus Niesky stammenden 24 Jahre alten Mannes in der Wohnung der 24-Jährigen in Görlitz gefunden. Der 33 Jahre alte Beschuldigte und die Mieterin wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Den beiden wird vorgeworfen, den Mann getötet zu haben, um in den Besitz von dessen Auto und EC-Karte zu gelangen. Vom Konto ihres Opfers sollen sie laut Staatsanwaltschaft rund 2.000 Euro abgehoben haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Tatverdächtigen den jungen Mann auf einem Stuhl in der Wohnung gefesselt haben. Zuvor soll der 33-Jährige mehrfach mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf des Opfers eingeschlagen haben. Die Beschuldigten hätten den Mann danach in der Wohnung zurückgelassen, woraufhin er verstarb. Ein endgültiges Obduktionsergebnis liege derzeit noch nicht vor, so die Staatsanwaltschaft.

Zeugenhinweis brachte Ermittlungserfolg