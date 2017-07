Erst angeschossen, dann überfahren Toter Wolf im Landkreis Bautzen

Im Landkreis Bautzen ist eine junge Wölfin überfahren worden. Wie das Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" mitteilte, wurde das Tier bereits Anfang Juli auf der Bundesstraße 156 zwischen Bluno und Sabrodt entdeckt. Die pathologische Untersuchung im Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin ergab, dass die Wölfin einige Zeit zuvor mit Schrot beschossen wurde. Es seien mehrere Schrotkugeln im Körper des Tieres sichergestellt. Verstorben ist das Tier aber den Angaben zufolge an einem massiven Trauma infolge des Verkehrsunfalls. Ob es sich um einen weiblichen Nachwuchs des Seenland Rudels handelt, werde derzeit noch untersucht.