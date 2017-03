Carla Liebisch setzt in ihrem Hotel in Lückendorf im Zittauer Gebirge mehr auf Mundpropaganda als auf Bewertungen im Internet. Bildrechte: Altes Kurhaus Lückendorf

Eigentlich macht Carla Liebisch in den Augen von Marketingexperte Andreas Romani schon fast alles richtig. Die 51-jährige resolute Oberlausitzerin, die seit sechs Jahren im Zittauer Gebirge ein kleines Wellness-Hotel betreibt, hat eine top Internetseite und ist mit den wichtigen Bewertungsportalen vernetzt. Mehr als 90 Prozent ihrer Gäste empfehlen das Haus weiter. Die Kundenzufriedenheit liegt weit über dem sächsischen Durchschnitt von 82,9 bei möglichen 100 Punkten.

Kein Freund von Bewertungsportalen

Und doch hat Carla Liebisch eine gespaltene Meinung zu Bewertungsportalen. "Ich bin von der älteren Generation und viele Dinge, die da so online laufen, sind nicht so meine Sache", gibt die Hotelchefin zu. Bisher habe sie es vermieden, auf Bewertungen zu antworten. "Ich bin der Meinung, die Bewertungen spiegeln immer die individuellen Eindrücke der Gäste wider. Manchmal sehen Gäste etwas anders als man es selbst tut", sagt die Oberlausitzerin. "Deshalb bin ich nicht unbedingt ein Freund von Bewertungsportalen und da vorsichtig."

Wir schwimmen zurzeit auf einer Welle des Erfolges. Aber jede Welle braucht immer wieder frischen Wind, sonst ebbt sie ab. Siegfried Deinege Oberbürgermeister von Görlitz

Carla Liebisch setzt mehr auf Mundpropaganda. Gäste, denen es in ihrem Hotel gefallen hat, erzählen es weiter. "Meine Zielgruppe sind Kunden, die noch nicht soviel mit den neuen Portalen arbeiten, 50 plus in der Regel, die mit Enkeln kommen. Da ist das Thema Bewertungen noch nicht so verbreitet", sagt sie. Wenn Carla Liebisch einen Urlaub bucht, sieht sie sich auch die Bewertungen der Unterkünfte im Internet an. "Aber ich weiß eben, was hinter solchen Bewertungen steckt und bin da kritischer als andere."

Gästezufriedenheit über Sachsendurchschnitt

Etwa 170 touristische Anbieter hörten sich beim Tourismustag in Görlitz die Ratschläge von Profi Andreas Romani (hinten rechts) zu Online-Bewertungen an. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Dennoch weiß sie, wie wichtig es ist, dass die Kunden zufrieden sind. Die Zufriedenheit der Gäste in der Oberlausitz ist nach einer Umfrage von 2015 zu 2016 weiter auf 83,7 Punkte gestiegen und liegt damit überm Sachsendurchschnitt. Für Detlef Hamann, den Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden und Vizepräsidenten des Landestourismusverbandes ist die Zahl ein gutes Signal. Dass es mit dem Tourismus in der Oberlausitz bergauf geht, zeigt auch die Statistik. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen 2016 die Gästezahlen und Übernachtungen zwischen dem Lausitzer Seenland und dem Zittauer Gebirge um jeweils 2,4 Prozent.

Weniger Gaststätten und Hotels in der Oberlausitz

Detlef Hamann verkündete aber nicht nur gute Nachrichten. Von 2009 bis heute ist die Zahl der Gast- und Beherbergungsbetriebe in der Oberlausitz um mehr als sieben Prozent zurückgegangen. Und auch die Zahl der Lehrverträge im Gastgewerbe hat sich im gleichen Zeitraum im Kammerbezirk Dresden mehr als halbiert. Wie sich die Ausdünnung der Wirtschaften auswirkt, hat der Vizepräsident selbst erlebt. "Früher haben wir bei unserer jährlichen Tour auf dem Krabat-Radweg immer in Schwarzkollm unser Schnitzel gegessen. Die Gaststätte gibt es nicht mehr", erzählt er. Eine Lösung, um das Sterben der Gaststätten vor allem auf dem Land zu stoppen, hat Hamann nicht.

Die Kundenzufriedenheit und der Service haben sich sehr gut entwickelt. Vielleicht muss man noch mehr schauen, dass man in bestimmten Regionen eine gemeinsame Identität stiftet, dass man dort mehr gemeinsam an einem Strang zieht.

Mundpropaganda, Tipps von Freunden und Bewertungen im Internet seien für die Gäste inzwischen wichtiger als Klassifizierungen von Hotels und Gaststätten durch Verbände oder Institutionen, sagt Matthias Schwarzbach von der IHK Zittau, die den Tourismustag vorbereitet hat. Sie haben heute einen großen Anteil daran, wie gut ein Restaurant oder Hotel besucht wird. Darauf müssen sich die touristischen Anbieter in der Oberlausitz einstellen, sagt Schwarzbach. "Früher hat man sich seinen Urlaubsort vorher angesehen oder tagelang Kataloge gewälzt. Heute wird der Jahresurlaub in wenigen Minuten am Computer gebucht", so der Zittauer IHK-Chef.

Über Gutes reden und weitersagen

Die Teilnehmer sollten beim Tourismustag einen Kommentar auf eine Internetbewertung eines Hotels oder eines Restaurants verfassen. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Noch ist Schwarzbach zufrieden mit der touristischen Entwicklung in der Oberlausitz. Doch die Region befinde sich zurzeit in einem Prozess der Umstrukturierung, sagt er. "Wir sind dabei, wieder ein Wir-Gefühl in der Oberlausitz zu entwickeln." Die Oberlausitzer seien oft zu wenig selbstbewusst, um über Gutes zu reden und es weiterzutragen. Da sieht er Nachholbedarf. "Die Region hat kulturell und landschaftlich so viel Tolles zu bieten. Das müssen wir auch stärker nach außen tragen", sagt Schwarzbach.