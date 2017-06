Transgender in Sachsen Hindert Sachsen Transmenschen am Weg ins neue Leben?

Hauptinhalt

Ob Reisen oder Behördengänge - für Männer und Frauen, die im falschen Körper leben, ist das eine Qual. Der Name, das Geschlecht und das Aussehen auf dem Passbild passen nicht zu dem, was sie täglich im Spiegel sehen. In Deutschland ist es seit den 1980er-Jahren durch das Transsexuellengesetz möglich, die offiziellen Dokumente ändern zu lassen. Das Gesetz steht seit langem in der Kritik, aktuell auch in seiner Umsetzung am Amtsgericht Leipzig.

von Sina Meißgeier