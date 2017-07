Für die Opfer des Busunglücks auf der A9 in Oberfranken wird für Sonnabend ein Trauergottesdienst in Dresden vorbereitet. Das teilte die Stiftung Frauenkirche mit. In der Unterkirche der Frauenkirche soll um 14:30 Uhr an die 18 Toten erinnert und für Angehörige, Freunde und die 30 Verletzten gebetet werden.