Der Lehrerbedarf wird an Hand dreier Größen geplant. Wichtig sind in diesem Zusammenhang der Grundbereich und der Ergänzungsbereich. Zum Grundbereich gehören alle notwendigen Fächer in denen die Schüler laut Lehrplan unterrichtet werden müssen. Zum Ergänzungsbereich gehören zum Beispiel Förderunterricht, Projekte und Vertretungsstunden, also jene Stunden, die bei Krankheit abgedeckt werden müssen. In diesem Ergänzungs-Bereich kürzt das Kultusministerium laut einem Positionspapier der SPD-Politikerin Sabine Friedel, das dem MDR und der Sächsischen Zeitung vorliegt, Lehrerstunden. Das bestätigt das Kultusministerium auch so.