Am 31. Mai - dem Weltnichtrauchertag - tritt in Tschechien ein neues Rauchverbot in Kneipen und Gaststätten in Kraft. Es gilt auch für Kinos und Theater. Wer sich künftig in den Innenräumen von Lokalen eine Zigarette oder Zigarre anzündet, muss mit einem Bußgeld von umgerechnet bis zu 200 Euro rechnen. Betreiber haben noch eine Schonfrist von 90 Tagen, bevor auch sie bei Verstößen gegen das Rauchverbot zur Kasse gebeten werden können. Dann könnten bis 1.900 Euro fällig werden.