Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (r.) und der tschechische Vizeverkehrsminister Kamil Rudolecký sahen sich am Vormittag den im Bau befindlichen Eisenbahntunnel in Südtirol an. Das Tunnelprojekt soll als Vorbild für den geplanten Eisenbahntunnel durchs Osterzgebirge dienen.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (r.) und der tschechische Vizeverkehrsminister Kamil Rudolecký sahen sich am Vormittag den im Bau befindlichen Eisenbahntunnel in Südtirol an. Das Tunnelprojekt soll als Vorbild für den geplanten Eisenbahntunnel durchs Osterzgebirge dienen.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (r.) und der tschechische Vizeverkehrsminister Kamil Rudolecký sahen sich am Vormittag den im Bau befindlichen Eisenbahntunnel in Südtirol an. Das Tunnelprojekt soll als Vorbild für den geplanten Eisenbahntunnel durchs Osterzgebirge dienen. Bildrechte: MDR/Roman Nuck

Noch steckt das Vorhaben in den Kinderschuhen. Die geplante 150 Kilometer lange Bahnstrecke von Dresden nach Prag existiert zurzeit nur als eine auf Papier gebrachte Vision. Im Bundesverkehrswegeplan rangiert sie aktuell in der Rubrik "Potentieller Bedarf". Damit das Projekt eine Stufe höher in den "Vordringlichen Bedarf" aufrückt, hat das sächsische Wirtschaftsministerium eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellen lassen. Der Freistaat hofft, dass der Bund das Vorhaben noch in diesem Jahr höher einstuft. Denn dann könnte die Bahn mit den Planungen für den Streckenneubau beginnen, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.

Am Donnerstag traf sich Dulig mit dem Landeshauptmann von Bozen und sah sich den Tunnel von Südtiroler Seite an. Am Freitag ist das Gleiche auf österreichischer Seite geplant. Dulig zeigte sich begeistert davon, wie die Südtiroler Verwaltung schon sehr früh die Einwohner, Kommunen und Vereine in der Region Bozen in das Projekt einbezogen und Kritik ernst genommen habe. Dadurch habe es kaum Widerstand und Proteste gegen den Tunnelbau gegeben. So wolle er das auch in der Heimat handhaben, versicherte der Minister.