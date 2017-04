Von außen betrachtet sieht der turbulente Windkanal weniger turbulent als opulent aus: Auf über vier Etagen erstrecken sich Rohre und Kabel im Wolkenturm des Instituts. Lediglich an einem Fenster kann man sehen, was darin passiert. In grünem Licht bewegt sich ein weißer Schleier. Das ist die Wolke, erklärt Meteorologe Jens Voigtländer. "Das ist die Ansammlung der kleinen Tropfen. Die sind so im Bereich 5-10 Mikrometer groß."

Was in der realen Welt passiert, ist, dass wenn die Luftfeuchtigkeit einen gewissen Wert überschreitet und hundert Prozent erreicht, dann lagert sich der Wasserdampf an Partikeln an und die Partikel wachsen und formen Wolkentropfen.

Die grün leuchtende Wolke im Windkanal Bildrechte: dpa

Diese Wolkentropfen sind in der echten Welt dann Luftströmen und Winden ausgesetzt: Inwiefern die sich auf Wolken auswirken, konnte bisher noch nicht im Labor erforscht werden. Die Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass diese Turbulenzen sowohl Auswirkungen haben auf die Bildung von Wolken, als auch auf das Gefrieren von Wolken. Generell gebe es eine ganze Wirkungskette durch diese Wolken bis hin zum Niederschlag. Und in jedes Glied dieser Kette greife die Turbulenz womöglich ein.



Ob das wirklich so ist, wollen die Leipziger jetzt prüfen. Dabei hilt ihnen der turbulente Windkanal. Hier können sie die Art der Turbulenzen, die Temperatur, die Feuchtigkeit oder die Partikelart genau festlegen. So will das Wolkenteam Erkenntnisse in zwei Bereichen gewinnen: Wetter und Klima. Das große Ziel beim Wetter sind genauere Vorhersagen, erklärt Frank Stratmann.