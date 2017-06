Übungseinsatz Leipziger Polizei probt erneut Terror-Szenario

Grund der großangelegten Übung sind die vergangenen Terroranschläge wie in Manchester, Berlin und Nizza. Polizeisprecher Walther: "Aufgrund der zurückliegenden Tatsachen ist es wichtig, dass die Beamten auf Gefahrensituationen vorbereitet sind, damit sie wissen, wie man im Ernstfall zu reagieren hat." Die Einsatzleitung zeigt sich am Ende des Tages zufrieden. Die Täter hätten ihren Plan nicht ausführen können "und das ohne Verluste in den eigenen Reihen". Alle Erfahrungen aus den Übungen werden in den kommenden Wochen noch intensiv ausgewertet.