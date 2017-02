Sachsens Innenminister Markus Ulbig rechnet für 2016 mit einer leichten Zunahme der Kriminalität. Wie Ulbig im Landtag bei einer Debatte zu Wohnungseinbrüchen bekannt gab, nähert man sich damit wieder dem Niveau des Jahres 2014 an. Konkrete Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor. Ulbig sprach von einem sich abzeichnenden Trend. Während es bei bei Kfz-Diebstählen und der Kriminalität im Grenzgebiet rückläufige Zahlen gebe, sei bei Wohnungseinbrüchen allerdings ein Anstieg zu verzeichnen. Vor allem sei die Zahl der versuchten Einbrüche gestiegen. Weil Wohnungsbesitzer ihre Türen und Fenster besser sichern, seien viele Einbrüche misslungen, so der Innenminister.

AfD-Politiker Detlev Spangenberg. Bildrechte: IMAGO

Der wohnungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Detlev Spangenberg, der die Debatte eröffnet hatte, sieht nicht den einzelnen Bürger in der Verantwortung für seinen Schutz zu sorgen: "Einen privaten Zaun errichten - das unterstützt der Staat. Also kann er doch auch Grenzen schützen." Spangenberg machte die Öffnung der Grenzen und die Asylpolitik für den Anstieg der Kriminalitätszahlen und Wohnungseinbrüche verantwortlich. Dem widersprach der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Enrico Stange: Ein relativer Kriminalitätsanstieg durch Ausländer könne nicht nachgewiesen werden. Anfang der 1990er-Jahre habe es mehr Kriminalität gegeben. Dass es mehr Wohnungseinbrüche gibt, habe auch damit zu tun, dass es mehr Haushalte gebe, so der Abgeordnete.