Weil die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an den beiden Berliner Flughäfen das Bodenpersonal zum Streik aufgerufen haben, landen am Donnerstag zusätzliche Flugzeuge in Dresden und Leipzig-Halle. Das bestätigten Sprecher der Berliner Flughäfen und des Mitteldeutschen Airport Holding dem MDR. So werden Maschinen der Billigairlines Easyjet und Ryanair mit Ziel Schönefeld umgeleitet.



Am Nachmittag und frühen Abend landen in Dresden Easyjet-Flugzeuge aus Liverpool, London-Gatwick (2), London-Luton, Bristol, Paris-Orly, Vendig und Basel. Ein Dresdner Flughafensprecher sagte, die Passagiere würden mit Bussen nach Berlin gebracht. Anschließend fliegen die Maschinen leer zurück zu ihren Startflughäfen. Für den späten Abend ist ein zusätzlicher Abflug ab Dresden nach Teheran geplant. Die Maschine der Gemania sollte planmäßig in Berlin-Schönefeld starten.



Der Flughafen in der Landeshauptstadt sei auf die zusätzlichen Flugzeuge und ihre Passagiere vorbereitet. Der Abfertiger hat nach Angaben des Flughafensprechers frühzeitig von den Umleitungen erfahren und das Personal entsprechend planen können.