Für Jana Pinka, der umweltpolitischen Sprecherin der Linken, ist das kein Argument. "Es gibt ganz viele Studien, die im Auftrag der Hersteller gemacht wurden, die sind interessengeleitet und da vertraue ich lieber auf eine unabhängige Erstellung eines Gutachtens." Grüne und Linke bleiben dabei: Die Landesregierung soll genauer hinschauen, welche Folgen der Einsatz der Chemikalie haben könnte - auch weil immer wieder Rückstände in Lebensmitteln und Gewässern nachgewiesen werden. So sei in zwölf von 17 untersuchten Gewässern Glyphosat sowie dessen Abbauprodukt AMPA nachgewiesen worden. Die Studie hatten die Grünen 2016 beim Umweltinstitut Leipzig e.V. in Auftrag gegeben. Laut Sachsens Landwirtschaftsminister Schmidt wird in Sachsen regelmäßig kontrolliert: "Das ist nicht nur bei dem Glyphosat so, das ist überhaupt beim Pflanzenschutzmittelrecht so und dann kontrollieren wir natürlich die Lebensmittel selbst und das Wasser auf Grenzwertüberschreitung."