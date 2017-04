Es plätschert an der Versuchsanlage für Ökotoxikologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ in Leipzig. Hier fließt mit Schadstoffen versetztes Wasser in kleine Gräben.



Matthias Liess und sein Team wollen mit diesem Experiment herausfinden, inwieweit Pestizide Flora und Fauna im Flussbett schädigen. "Wir haben festgestellt, dass Pestizide, selbst wenn sie in sehr niedrigen Konzentrationen unterhalb des Trinkwassergrenzwerts hier hineingebracht werden, starke Wirkungen auf die Organismen haben", erklärt Liess.