Seit Juli 2016 ist es amtlich – invasive gebietsfremde Arten dürfen in Europa nicht mehr gehalten, gezüchtet oder verkauft werden. 37 Arten umfasst die erste EU-Liste der unerwünschten Tier- und Pflanzenarten; neben Wasch- und Nasenbären sind auch die Muntjaks von der EU-Verordnung betroffen. Sie alle sollen die europäische Artenvielfalt und Biodiversität bedrohen, indem sie die einheimischen Arten verdrängen. In der freien Wildbahn nachvollziehbar, doch Tiergärten und Zoos stellt die Verordnung vor große Probleme, denn auch sie sollen die invasiven Tiere abschaffen.

Ein Überblick:

Der Zoo Leipzig muss die Haltung seiner Muntjaks aufgeben. Mit der Ankündigung, die Mini-Hirsche sollten "für die artgerechte Fütterung der Raubtiere" getötet werden, hatte der Zoo am Montagvormittag für einen Aufschrei gesorgt. Man habe die Muntjak-Gruppe an einen privaten Tierhalter abgeben wollen - doch das sei mit dem Gesetz aus Brüssel nicht mehr gestattet. Der Zoo sehe sich gezwungen, sich an geltendes Recht zu halten, hatte Zoodirektor Jörg Junhold mitgeteilt.

Dem widersprach am Nachmittag die Europäische Kommission. Die Verordnung schreibe die Tötung von Tieren nicht vor, erklärte Sprecher Reinhard Hönighaus. Zoos könnten die in der Verordnung aufgeführten Tiere bis zu deren natürlichen Tod halten. Außerdem gebe es Übergangsfristen, innerhalb derer die Tiere verkauft werden dürften. Im Fall der Muntjaks laufe die Frist bis zum 2. August 2017.

Daraufhin kündigte der Zoo am Abend an, seine Pläne überprüfen zu wollen. "Das ist ein anderer Sachstand, als uns bisher aus dem Amt für Umwelt bekannt war", sagte Zoosprecherin Maria Saegebarth der "Leipziger Volkszeitung". Der Zoo hatte bereits vor längerer Zeit beschlossen, die Muntjak-Haltung zu beenden. Das Muntjak-Gehege soll bis 2018 zur Themenwelt Südamerikas umgebaut werden, dann gibt es auf dem Gelände des Leipziger Zoos für die asiatischen Paarhufer keinen Platz mehr. Die Gruppe besteht derzeit aus drei Weibchen und einem Männchen. Das Muntjak - klein, niedlich, aber unerwünscht. Bildrechte: Zoo Leipzig

Im Tierpark Hirschfeld bei Zwickau wird es in den kommenden Jahren wohl stiller in den Gehegen. Denn durch die EU-Verordnung wird es bei Waschbär, Nasenbär und Nutria keinen Nachwuchs mehr geben. Auch wenn der Tierpark-Chefin Ramona Demmler die Anordnung aus Brüssel nicht gefällt - sie muss sich daran halten.

Wir lassen die Zucht auslaufen, und irgendwann haben wir dann keine Waschbären, Nutrias und Nasenbären mehr. Ramona Demmler, Leiterin Tierpark Hirschfeld

Besonders einschneidend ist es bei den Nasenbären. Hier wurde erst vor wenigen Jahren mit großem finanziellen Aufwand das Rüsselsheim-Gehege für die Kleinbären gebaut. In kürzester Zeit mauserten sich die Tiere zu Publikumslieblingen. Nun ist besiegelt, dass im Rüsselsheim-Gehege über kurz oder lang nur noch Wasserschweine zu sehen sein werden. Noch Publikumsliebling im Tierpark in Hischfeld - der Nasenbär. Die Kleinbärenart kommt aus Mittel- und Südamerika. Bildrechte: colourbox

Durch Verbote für zoologische Einrichtungen würde z.B. das Waschbär-Problem nicht gelöst, bringt es der Görlitzer Tierparkdirektor Sven Hammer auf den Punkt. Die EU-Verordnung sei willkürlich und ein Witz. Allein 16 Tierarten seien auf der Unionsliste erfasst, die sich in unseren Breitengraden gar nicht in freier Wildbahn ausbreiten könnten, so Hammer. Und erst wenn ein Ökosystem bereits kaputt sei, erklärte Hammer, könnten sich invasive Arten ungebremst ausbreiten. In seiner Einrichtung leben derzeit drei der unerwünschten Tierarten: Waschbären, Muntjaks und Buchstaben-Schmuckschildkröten. Wie es mit ihnen weitergeht, ist fraglich. Auch was passieren würde, wenn solche Tierarten global von der Ausrottung bedroht sind. Denn wegen Zucht- und Austauschverbot mit anderen zoologischen Einrichtungen können zur Arterhaltung keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Ein weiteres Problem für Sven Hammer: private Halter, die ihre nicht mehr erlaubten Tiere abgeben. Der Tierschutz verbietet die Tötung. Die Folge: Zoologische Einrichtungen müssten diese Tiere bis zu ihrem Tode betreuen, was zum Beispiel bei einer Rotwangenschmuckschildkröte mehr als 60 Jahre sein kann. Putzig, aber invasiv. Waschbären gelten als unerwünschte gebietsfremde Tiere und dürfen weder gezüchtet, verkauft noch gehalten werden. Bildrechte: dpa

Die EU-Verordnung greift nachhaltig in die freie Entwicklung der zoologischen Gärten ein. Sven Hammer, Direktor Naturschutz-Park Görlitz

Der Zoo in Dresden hält drei invasive gebietsfremde Arten. Neben dem Braunen Nasenbären besitzt die Einrichtung noch Schwarzkopfruderenten und den Heiligen Ibis, der ursprünglich südlich der Sahara zu Hause ist. Auch hier hält man sich an die EU-Verordnung: Keine Zucht, kein Verkauf. Was genau mit den Tieren passieren soll, ist aber auch hier noch unklar. Ein Problem, mit dem sich nicht nur der Dresdner Zoo auseinandersetzen muss.

Schätzungen zufolge existieren bereits über 12.000 sogenannte gebietsfremde Arten in Europa; rund zehn bis 15 Prozent davon sind invasiv. Sie umfassen Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Fische, Wirbellose und Pflanzen aber auch Pilze, Bakterien und andere Mikroorganismen. Insgesamt stehen 37 Tier- und Pflanzenarten auf der Liste. Darunter unter anderem der Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum), der braune Nasenbär (Nasua nasua), der Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyridis), der Waschbär (Procyon lotor) und das Muntjak (Muntiacus).