Am Freitagmorgen sind bei einem Unfall auf der A14 fünf Personen verletzt worden, darunter zwei Polizisten. Zunächst sind gegen 8 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Nossen und der Anschlussstelle Nossen-Ost ein Viehtransporter und ein Pkw zusammengestoßen. Zwei Beamte haben sich zur Unfallaufnahme mit ihrem Wagen hinter die beiden verunfallten Fahrzeuge gestellt. Während des Einsatzes fuhr die Fahrerin eines Audis in den Polizeiwagen. Wie Polizeisprecherin Katharina Geyer dem MDR sagte, saßen die Kollegen zu diesem Zeitpunkt im Auto. Durch den Aufprall wurden sowohl die beiden Beamten als auch die Audi-Fahrerin verletzt. Die Polizistin wurde wegen einer Rückenverletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zustand der Verletzten des ersten Unfalls konnte Geyer keine weiteren Angaben machen.

Bereits am späten Donnerstagabend gab es auf der Autobahn 14 bei Leipzig einen weiteren Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war ein 22 Jahre alter Lkw-Fahrer offenbar unachtsam und fuhr zunächst auf einen vor ihm fahrenden Kleinbus auf. Danach habe er das Lenkrad verrissen und sei von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach mit seinem Laster die Mittelleitplanke und kippte im Graben der Gegenfahrbahn um. Zum Unfallzeitpunkt soll die Sicht wegen des Regens schlecht gewesen sein.



Der Lkw-Fahrer wurde leichtverletzt. Die Autobahn musste zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es entstand ein hoher Sachschaden: 20.000 Euro am Lkw, 10.000 Euro am Bus sowie weitere 10.000 Euro an Straße und Leitplanken.