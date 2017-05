Eine 79-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Plauen ums Leben gekommen. Als sie am Sonnabend mit ihrem Wagen auf die Bundesstraße 173 einbiegen wollte, achtete die Seniorin nicht auf die Vorfahrt und krachte mit ihrem Auto in ein anderes Fahrzeug. Wie die Polizei in Zwickau mitteilte, starb die 79-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 30 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Biker rast in Transporter

Bei diesem Unfall im Erzgebirge zog sich ein Motorradfahrer schwere Beinverletzungen zu. Bildrechte: MDR/André März In Antonsthal bei Schwarzenberg ist ein Motorradfahrer am Samstagabend mit einem abbiegenden Transporter zusammengestoßen. Eine Gefahrenbremsung misslang, so dass der Biker mit voller Wucht in die Beifahrerseite des Kastenwagens fuhr. Der Motorradfahrer erlitt schwere Beinverletzungen. Für die Unfallaufnahme musste die Strecke in Richtung Erlabrunn gesperrt werden. Das Motorrad ist nur noch Schrott.

Auto stößt mit Traktor zusammen

Der Pkw geriet nach dem Zusammenstoß in Brand. Bildrechte: MDR/Harry Härtel Am Sonnabend ist auf der B95 zwischen Chursdorf und Tauscha einen Personenwagen beim Überholen in einen Traktor gefahren. Dabei geriet das Auto in Brand.



Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Vermutlich hatte er übersehen, dass der Traktor abbiegen wollte.

Kleinwagen kracht mit Heck gegen Baum

Nur noch Schrott: Dieses Auto krachte mit dem Heck gegen einen Straßenbaum. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch Auf der Staatsstraße 36 sind bei einem Verkehrsunfall zwei Autoinsassen schwer verletzt worden. Zwischen Wilsdruff und Limbach verlor der Fahrer des Kleinwagens in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Das prallte mit dem Heck gegen einen Baum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn.



Der Pkw erlitt Totalschaden.