In Großharthau ist ein Radler gegen das Heck eines Transportes gefahren. Bildrechte: MDR/Rocci Klein In Großharthau bei Bischofswerda hat sich am Sonnabend ein schwerer Unfall ereignet. Auf der B6 fuhr nach Reporterangaben ein Radler auf einen Transporter der Post auf. Der Aufprall war so stark, dass der ältere Mann die Heckscheibe des Autos durchbrach. Er wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße war halbseitig gesperrt.

Kinderwagen kippt in Bus um

In einem Bus im Chemnitzer Ortsteil Bernsdorf ist am Freitagabend beim Abbiegen ein Kinderwagen umgekippt. Das fünf Monate alte Baby stürzte heraus und wurde verletzt. Wie die Polizei mitteilte, versorgten Rettungskräfte das Kind. Der Kinderwagen stand quer zur Fahrtrichtung im Mittelteil des Busses. Warum er dennoch umfiel, ist unklar. In dem voll besetzten Bus sei außer dem Baby niemand zu Schaden gekommen.

Auto stößt mit Skateboard zusammen