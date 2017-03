Am Sonntagmorgen sind bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 4 sechs Menschen verletzt worden. Ein Sprecher des Lagezentrums konnte zunächst noch keine Details zum Unfallhergang nennen. Nach Reporterangaben war zwischen dem Dreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff ein Kleintransporter auf einen Pkw aufgefahren. Der Transporter schleuderte von der Fahrbahn und überschlug sich. Die Freiwilligen Feuerwehren Nossen, Deutschenbora und Starbach mussten die Insassen - darunter drei Kinder - aus ihrem Fahrzeug befreien. Ein Notarzt wurde mit einem Hubschrauber zur Unfallstelle gebracht. Die Richtungsfahrbahn nach Dresden war eine halbe Stunde gesperrt. Die Verletzten, darunter drei Kinder aus dem Transporter und ein Kind aus dem Auto, wurden nach Angaben des Polizeisprechers alle in Krankenhäuser gebracht.



Der stark frequentierte Abschnitt zwischen Dresden und Nossen gilt als Unfallschwerpunkt. Neben dem Verkehr auf der Ost-West-Tangente A4 mündet in Dresden der Verkehr von der A17 auf die Strecke, bei Nossen der Verkehr von der A14. Immer wieder kommt es dort zu Unfällen. Erst vor drei Wochen war in dem Bereich eine Fußballmannschaft mit ihrem Kleinbus verunglückt, nachdem ein Reifen geplatzt war.