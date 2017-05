An der Anschlussstelle Dresden-Prohlis hat sich am Sonnabend ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 67 Jahre alter Autofahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, als er nach links auf die A17 auffahren wollte. Der 67-Jährige kollidierte mit dem Wagen eines 27-Jährigen, in dem auch dessen 31 Jahre alte Lebensgefährtin und zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren saßen.