Ein Unfall mit zwei Lastwagen und einem Auto hat am Montagnachmittag den Verkehr auf der A4 in Richtung Chemnitz behindert. Laut Polizei wurde der Pkw an der Anschlussstelle Dresden-Altstadt beim Auffahren auf die Autobahn von einem Laster erfasst. Das Auto schleuderte auf die mittlere Fahrbahn, wo es mit einem anderen Lkw zusammelprallte und anschließend gegen die Mittelleitplanke stieß. Der Autofahrer kam verletzt ins Krankenhaus.