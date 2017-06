Am Sonntagabend gegen 23.00 Uhr sind an der Ampelkreuzung Südring-Helbersdorfer Straße ein Pkw und ein Transporter zusammengestoßen. Laut Polizei war der Pkw auf dem Südring in Richtung Neefestraße unterwegs. Auf der Kreuzung kollidierte er dann mit dem aus Richtung Helbersdorfer Straße kommenden Transporter.