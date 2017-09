Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 99 in Zittau sind am späten Sonntagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich unmittelbar hinter dem Bahnübergang Drausendorfer Krone in Richtung Görlitz. Nach Angaben der Polizei kam die 58-jährige Fahrerin eines Opels aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie ungebremst mit einem VW .

Die Insassen dieses roten VW mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden.

Bildrechte: MDR/xcitepress Durch den Zusammenstoß wurde der VW in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert und kam dort zum Stehen. Der 78-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr setzte Schneidtechnik ein, um beide aus dem Auto zu befreien. Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Auch die Beifahrerin wurde in eine Klinik eingeliefert.

Der Opel drehte sich nach dem Frontalzusammenprall und blieb schräg zur Fahrbahn in der Gegenspur stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenprall ebenfalls schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Totalschaden und Folgeunfall

In der Folge wurde noch ein drittes Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Der Fahrer eines Citroen hatte versucht, den verunglückten Fahrzeugen auszuweichen. Bei diesem Manöver touchierte er den in seiner Fahrspur stehenden Opel. Der 61-Jährige blieb unverletzt, allerdings wurde sein Fahrzeug beschädigt.

An dem VW und dem Opel entstand Totalschaden. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit insgesamt 25.000 Euro. Die Bundesstraße 99 war wegen der Bergungsarbeiten für fast fünf Stunden bis gegen 21.45 Uhr gesperrt. Die Polizeidirektion Görlitz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.