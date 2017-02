Auf der A17 Richtung Dresden hat sich am Morgen ein Auto überschlagen. Eine Person wurde schwer verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn zwischen Bad Gottleuba und Bahretal bis 9 Uhr gesperrt.

Schon am Vortag haben Schnefälle und Glätte für Unfälle gesorgt. In Dresden-Bühlau rutschte ein Bus der Linie 61 auf ein Grundstück. Wie ein MDR-Reporter berichtete, war der Bus auf abschüssiger Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Dabei durchbrach er einen Zaun, touchierte einen Baum und beschädigte einen Telefonmast. Die Quorener Straße musste während der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Die Unfallserie im Süden Sachsens begann am Abend, betroffen war zunächst das Vogtland. In Theuma, Pausa, Wernesgrün und Schreiersgrün rutschten nach Polizeiangaben insgesamt sechs Fahrzeuge von der Straße. Sie landeten im Straßengraben und mussten geborgen werden. In Chemnitz und Mittelsachsen sowie im Erzgebirge kam es zu über 100 Unfällen. Meist blieb es bei Blechschäden. Insgesamt gab es aber auch sechs Verletzte.