Seit den 80er Jahren ruht er tief in der Erde unter der B175 in Mosel bei Zwickau. Die Rede ist vom sogenannten "Wismut-Schotter", einem Baustoff, der von 1974 bis 1989 beim Tiefbau verwendet wurde. Bei dem Material handelt es sich um schwach radioaktiv belasteten Abraum der damaligen SDAG Wismut. Zu DDR-Zeiten war das Material im Straßenbau gebräuchlich, da es leicht verfügbar war und als zuverlässig und frostsicher galt. Eine Prüfung durch das Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz zu DDR-Zeiten hatte ergeben, dass von dem Abraum, der von einer Halde in Crossen bei Zwickau stammte, keine erhöhte Strahlung ausgeht.

Gerd Meyer ist bei der Stadt Zwickau für die Altlasten der Wismut zuständig. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Das bestätigt auch Gerd Meyer von der Stabstelle Wismutangelegenheiten bei der Stadt Zwickau: "Es ist nicht so gefährlich, dass man gleich ausreißen muss", lacht der Fachmann für Strahlenschutz. Bei Messungen an Straßen mit einem solchen Unterbau aus Wismut-Schotter zeigten sich keine erhöhten Strahlenwerte. Bei Baustellen, wie der jetzigen an der B175 in Mosel, sei es aber wichtig, diese ordentlich abzusperren. "Denn es wird immer sehr konservativ gerechnet, dass ein 7-jähriges Kind dorthin kommt und Material verschluckt. Das wäre natürlich nicht gut, wird aber kaum passieren", sagt Meyer.