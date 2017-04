Die Beschäftigten im Leipziger Uni-Klinikum haben am Donnerstagmorgen um 6 Uhr die Arbeit niedergelegt. Bis 22 Uhr soll der Streik dauern und viele Arbeitsbereiche und sowohl Früh- als auch Spätschicht umfassen. Zwischen 800 und 1.000 Mitarbeiter der insgesamt über 3.400 Beschäftigten des nichtärztlichen Bereiches beteiligen sich an dem Ausstand. Erst die Nachtschicht nimmt die Arbeit wieder auf.

Bereits zweiter Streik am Klinikum

Die Klinik-Beschäftigten fordern eine bessere Bezahlung. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Bereits nach der ersten Verhandlungsrunde Anfang März hatte es einen Streik gegeben. Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper sagte: "Wir hatten einen vierstündigen Warnstreik, weil der Arbeitgeber die Verhandlungen verzögern wollte. Danach haben sie ein Angebot gemacht, das aber mit Gegenfinanzierung verbunden ist, so dass am Ende die Beschäftigten ihre Lohnerhöhung nahezu selbst finanzieren." Der Vorstand des Uni-Klinikums Leipzig hatte eine Gehaltssteigerung von fünf Prozent verteilt auf die kommenden zwei Jahre angeboten. Im Gegenzug sollten die variablen Jahressonderzahlungen von zwanzig Prozent gestrichen werden. Für die Auszubildenden sollte es jährlich 30 Euro mehr geben.

"Kein verhandlungsfähiges Angebot"

Das Lohnniveau am Leipziger Uni-Klinikum liege unter dem Bundesdurchschnitt, so Pieper. "Wir sind in der Bezahlung hinter den kommunalen Krankenhäusern und Uni-Kliniken um 7,5 Prozent zurück. Im Uni-Klinikum Leipzig verdient man weniger als in anderen Kliniken, auch im Vergleich zum Uni-Klinikum in Dresden."

Nachwuchs wandert ab

Gewerkschaftssekretärin Heike Böhm ergänzte: "Gerade die jungen Leute, die mit der Ausbildung fertig sind, werden hier nicht bleiben. Halle, Magdeburg sind besser bezahlt. Dresden zahlt gerade jungen Leuten mehr, da gibt es im ersten Beschäftigungsjahr eine Differenz von 15 Prozent. Das macht insgesamt fast 200 Euro aus." Und in den alten Bundesländern sei noch mehr drin.

Heike Böhm verteilt Trillerpfeifen an die Streikenden. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Nach einem Vierteljahrhundert Deutscher Einheit möchten wir, dass gleiche Arbeit auch gleich bezahlt wird. Heike Böhm, Verdi Gewerkschaftssekretärin

"Dringend notwendiger Schritt"

Die Folgen für die Uni-Klinik seien verheerend, unterstrich auch Pieper. "Um das Personal zu halten oder qualifiziertes Personal zu gewinnen, ist es dringend notwendig, einen Schritt zu tun, diese Lücke zu schließen zu den anderen Kliniken."

Die Beschäftigten fordern eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent sowie 100 Euro mehr für die Auszubildenden. Diese Forderungen sollen zunächst für zwölf Monate gelten, dann sind neue Tarifverhandlungen angesetzt. "Wir bräuchten eigentlich eine Lohnerhöhung von zehn Prozent, um hier überhaupt den Anschluss zu halten", sagte Heike Böhm.

Neue Verhandlungen am Freitag

VIele Studenten und Auszubildende solidarisierten sich mit dem Klinikpersonal. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Am Freitag ist eine neue Tarifrunde angesetzt. "Dann wird die Tarifkommission mit den Mitgliedern beraten, ob eine weitere Verschärfung notwendig ist. Im Zweifel müssen wir in einen Erzwingungsstreik gehen", so Verhandlungsführer Pieper. Heike Böhm fügte hinzu: "Wir hoffen, dass der Vorstand auf unsere Forderungen eingeht, auch im Interesse der Patienten. Aber auch um zu verhindern, dass weiterhin Personal weggeht von den Stationen und aus den Bereichen, um hier auch wieder einen deutlichen Zuwachs zu bekommen an Fachpflegekräften."

Notbesetzung am Donnerstag

Am Donnerstag hält eine Notbesetzung den Betrieb aufrecht. Fünf Operationssäle für dringende Eingriffe sind in Betrieb. Im zentralen Operationsbereich können damit von den täglich rund 50 Operationen etwa ein Drittel durchgeführt werden. Nicht betroffen sind unter anderem die Endoskopie, das Herzkatheterlabor, auch Krankentransport sind möglich. Die Stationen bleiben normal geöffnet, sind aber notbesetzt. "Das ist in etwa die Besetzung, die auch an einem Feiertag da wäre", sagte Böhm. Am Freitag soll der Betrieb wieder normal weiterlaufen. 7,5 Prozent mehr Lohn fordern die Klinikbeschäftigten. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay