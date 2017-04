Die Universität Leipzig nimmt im kommenden Wintersemester keine neuen Journalistik-Studenten an. Die Uni teilte mit, die Einschreibung werde einmalig ausgesetzt, um den Masterstudiengang zu reformieren. Dekan Roger Berger sagte laut einer Mitteilung, der Schritt sei nötig, um Zeit für einen Neubeginn zu haben. Die Bewerberzahlen seien "seit geraumer Zeit" zurückgegangen. Das sei "ein Indikator für eine gesunkene Attraktivität des Studiengangs". Den Angaben zufolge hat sich die Zahl der Bewerber seit 2014 halbiert. Berger sprach von einer "Unzufriedenheit in Lehre und Studium". Man könne "den aktuellen Studiengang nicht guten Gewissens einfach weiterlaufen lassen - das würde die traditionsreiche Journalistik-Ausbildung in Leipzig wirklich gefährden".