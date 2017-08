Professor Dragu behandelt Roberto Lehmann. Er wurde bei einem Wohnungsbrand verletzt. Dabei zog sich auch Sarah Wiedemann Verbrennungen zu. Bildrechte: MDR/Katrin Funke

Vor drei Wochen stand plötzlich die Küche von Sarah Wiedemann und Roberto Lehmann in Flammen. "Ich habe gerade Gemüse geschnitten und dann gab es einen Knall", erinnert sich die 21-jährige. Robertos Hose stand in Flammen. Er zog sie schnell aus, rettete den zweijährigen Sohn aus dem Kinderzimmer und flüchtete mit der Freundin ins Freie. Es blieben schwere Brandverletzungen an Armen und Beinen bei dem 27-jährigen. Sie schmerzen immer noch, gerade wenn beim Laufen seine Zehen an die Schuhe stoßen.

Normalerweise hätte er bei diesen Verletzungen nach Leipzig ausgeflogen werden müssen. Seit 1. Juli können diese Spezialbehandlungen auch in Dresden am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus durchgeführt werden. In der neuen Abteilung für Plastische und Handchirugie kümmert sich Professor Adrian Dragu um Fälle wie ihn. Er hat vorher in Leipzig als Chefarzt die Klinik für Plastische und Handchirurgie aufgebaut und geleitet. Dazu gehört auch ein Zentrum für schwere Brandverletzungen.

Die Nähe zur Familie ist auch ein psychologischer Faktor. Das ist ein großer Punkt beim Wohlbefinden der Patienten. Die Betreuung in einem Verbrennungszentrum, egal wo es in Deutschland steht, wird dieselbe hohe Qualität haben. Prof. Adrian Dragu, Spezialist für Plastische und Handchirurgie

Adrian Dragu untersucht die Brandverletzungen von Sarah Wiedemann von einem Wohnungsbrand. Bildrechte: MDR/Katrin Funke Durch die Behandlung in Dresden können die Patienten in der Nähe ihrer Familien bleiben. Roberto Lehmann wurde inzwischen viermal operiert: "Ich war sehr schnell im Krankenhaus. Es kommen ja auch viele Freunde und Familie. Es ist schon schön, wenn man so in seiner Heimat bleiben kann." Seit dem Start der Abteilung mussten mehr als 50 Notfallpatienten nicht mehr an andere Standorte verlegt, sondern konnten in Dresden versorgt werden. Die Patienten stammen aus Bautzen, Pirna oder Freital. Durch mikrochirurgische Eingriffe konnte Dragu auch Patienten helfen, denen bei Unfällen mehrere Finger abgetrennt wurden. Brandopfer Roberto Lehmann ist mit seiner Behandlung zufrieden. Er sagt, die Brandwunden würden zu neunzig Prozent verheilen, auch wenn ein paar Narben bleiben.