Einige Wochen vor dem Meißner Literaturfest gibt es bereits heftige Diskussionen um eine Lesung im Rathaus der Stadt. Dort will der Tagespiegel-Redakteur Matthias Meisner am 8. Juni das Buch "Unter Sachsen: Zwischen Wut und Willkommen" vorstellen, das er mit der Journalistin Heike Kleffner herausgegeben hat. In dem Buch werfen knapp 30 Autoren einen kritischen Blick auf den Freistaat. Thematisiert werden unter anderem der NSU, die Rechtsterroristen aus Freital, Pegida, AfD und Neonazis. Ein Kapitel handelt auch von Meißen: Der RBB-Journalist Olaf Sundermeyer befasst sich mit einem Brandanschlag auf die Flüchtlingsunterkunft in der Stadt.