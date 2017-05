Sachbuch "Unter Sachsen" beim Literaturfest Meißen Lesung ja, Diskussion nein

Bei der Lesung aus dem Buch "Unter Sachsen: Zwischen Wut und Willkommen" im Rahmen des Meißener Literaturfestes wird es anders als zunächst geplant keine Podiumsdiskussion geben. Die Meißner Stadtsprecherin Katharina Reso sagte MDR KULTUR, Grund sei die Benutzungsordnung des historischen Ratssaals, wo die Lesung am 8. Juni stattfinden soll. Podiumsdiskussionen mit politischem Charakter seien dort nicht zulässig. Auch Fragen aus dem Publikum seien voraussichtlich nicht möglich.

Dem widersprach der Veranstalter, der Meißener Kulturverein. Vorsitzender Walter Hannot teilte auf Anfrage mit, es werde zwar keine Podiumsdiskussion geben. Fragen aus dem Publikum sollten aber von denjenigen beantwortet werden, an die sie gerichtet seien.

Unklar bleibt, warum die Stadt die Veranstalter erst relativ spät auf den Konflikt mit der Benutzungsordnung hinwies. Reso zufolge war das endgültige Programm noch nicht bekannt, als die Veranstaltung angesetzt wurde. Es stehe dem Veranstalter aber frei, sich einen anderen Ort zu suchen. Hannot dagegen teilte mit, der Oberbürgermeister Olaf Raschke selbst habe das Programm "inkl. dieser Veranstaltung" vor der Presse mit vorgestellt. Die gesamte Veranstaltung zu verlegen, sei nicht möglich, da es in Meißen keinen weiteren Saal dieser Größenordnung gebe. Zudem sei die Stadt Meißen Mitveranstalter des Literaturfestes. Von einem Partner erwarte er auch eine klare Unterstützung. Hannot schrieb:

Wenn wir als Bürger dieser Stadt grundsätzlich und speziell auch zum Literaturfest auf den Anspruch verzichten würden, uns im Rathaus offen zu artikulieren, so wäre das doch ein fatales Zeichen. Abgesehen davon, dass uns dann im nächsten Jahr womöglich im nächsten Schritt die öffentlichen Plätze strittig gemacht würden, weil dort jemandem irgendein Veranstaltungsinhalt nicht zusagt. Also: Wehret den Anfängen!

Hannot erklärte weiter, er erwarte von Verwaltung und Stadtrat eine zügige generelle Klärung der Nutzungsbedingungen, "denn mit der Interpretation in unserem Falle dürfte der von einigen Parteien seit Jahren im Ratssaal veranstaltete 'Politische Aschermittwoch' erst recht dort nicht stattfinden."

Inzwischen hat der Meißener Streit auch die Landespolitik erreicht. Der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Landtag, Rico Gebhardt, teilte mit, es sei ein Armutszeugnis für Sachsens demokratische Kultur unter CDU-Regie, dass es inzwischen schon als Teilerfolg gelte, wenn in einem historischen Ratssaal eine Buchlesung überhaupt stattfinden dürfe. Das Buch zweier renommierter Journalisten werde offenbar als Majestätsbeleidigung empfunden.

Der Landesvorstandssprecher der Grünen, Jürgen Kasek, sprach angesichts der nicht stattfindenden Diskussion von einer Bankrotterklärung an die Demokratie. Durch Austricksen der Geschäftsordnung werde eine Diskussion über ein politisches Buch in eine politische Diskussion umgedeutet und folglich untersagt.

In dem Buch "Unter Sachsen" werfen über 40 Autoren einen kritischen Blick auf den Freistaat. Thematisiert werden unter anderem der NSU, Pegida und AfD. An der Diskussionsrunde teilnehmen sollten der Mit-Herausgeber des Buches, Matthias Meisner, Hannah Eitel (Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen), der Autor Olaf Sundermeyer, Martin Oehmichen (Die Grünen), Sören Skalicks (Bündnis buntes Meißen e. V.) und Frank Richter (Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche und ehemaliger Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung). Als Moderator war Verleger Christoph Links vorgesehen.

Die Lesung in Meißen war in den vergangenen Tagen zum Teil auf heftige Kritik gestoßen. Der Meißener CDU-Stadtrat Jörg Schlechte hatte auf seiner privaten Facebook-Seite geschrieben: "Dieser Dreck wird mit Sicherheit nicht in unserem Rathaus gelesen." Später löschte er den Satz. Der CDU-Stadtverband distanzierte sich von Schlechtes Aussagen. Auch Politiker der AfD wollten die Buchvorstellung im historischen Ratssaal verhindern.