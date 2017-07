Mehr Geld für Kinder Neue Regeln zum Unterhaltsvorschuss

Rund 56 Millionen Euro hat der Freistaat 2016 an alleinerziehende Eltern gezahlt, weil ihre Ex-Partner keinen Unterhalt für die gemeinsamen Kinder überwiesen haben. Unterhaltsvorschuss nennt sich diese Unterstützung, von der fast 30.000 Alleinerziehende in Sachsen profitiert haben. Damit ist rund ein Drittel aller Alleinerziehenden im Freistaat auf den Ersatzunterhalt angewiesen. In Zukunft könnten es noch mehr werden. Denn seit dem 1. Juli gilt eine Gesetzesänderung, mit der mehr Kinder von Alleinerziehenden einen Anspruch auf den Unterhaltsvorschuss haben.