Bericht zum Antonow-Brand in Leipzig Fehler bei der Brandmeldung

Am 9. August 2013 brannte das Frachtflugzeug Antonow An-12 am Airport Leipzig/Halle komplett aus. 49.000 Küken an Bord starben in den Flammen, die Besatzung blieb unverletzt. Lange war unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Rund dreieinhalb Jahre nach dem Feuer sind die Ermittlungen nun abgeschlossen.