Heftige Gewitter sind am Sonntag über das Erzgebirge hinweggezogen. In Großhartmannsdorf kamen die Schlammmassen von den Feldern und überfluteten die Hauptstraße. Mehrere Straßen und Grundstücke wurden überflutet. Laut Einsatzleiter Andre Schulze waren 30 Kameraden im Einsatz. Zwei Teleskoplader und ein Traktor von der Agrargenossenschaft unterstützten die Kameraden. Diese entfernten den braunen Dreck mit einem Strahlrohr.



Bis zum Abend kann es in Sachsen weiterhin zu Gewittern kommen. Örtlich können dabei Gewitterböen, Hagel und kräftiger Regen auftreten. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios werden auch in der Nacht und am Montag weitere Gewitter erwartet. Ab Dienstag wird es dann freundlicher und wärmer.