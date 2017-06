Ein kurzes, aber heftiges Unwetter hat in Penig zu Überschwemmungen im Zentrum geführt. Nach Angaben der Feuerwehr Penig standen Mittwochmittag mehrere Straßen unter Wasser, die Keller mehrerer Geschäfte und des Rathauses liefen voll. Die Kameraden seien mit sieben Einsatzfahrzeugen und Pumpen vor Ort gewesen. Die Aufräumarbeiten werden laut Feuerwehr noch Stunden in Anspruch nehmen. Inzwischen ist das Unwetter in der Region abgezogen. Derzeit gilt für die Kreise Bautzen und Görlitz eine amtliche Unwetterwarnung vor Starkregen und schweren Gewittern.