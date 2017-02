Der Deutsche Wetterdienst warnt am Abend und in der Nacht zu Freitag vor heftigem Sturm mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometer. Auf dem Fichtelberg rechnen die Meteorologen sogar mit Orkanböen über 110 Stundenkilometer. Dort steht seit Mittwoch bereits die Schwebebahn still. Auch in der Skiwelt Schöneck wurden aus Sicherheitsgründen der Sessellift und der Schlepplift geschlossen. Vereinzelt sind in Sachsen bereits am Mittwoch Bäume umgestürzt.

Nicht nur stürmisch, sondern auch nass ist es im Freistaat. Der Regen und Schneeschmelze lassen derzeit die Flüsse weiter ansteigen. Wie die Landeshochwasserzentrale mitteilte, herrschen an der Freiberger Mulde in Leisnig und an der Vereinigten Mulde in Golzern Alarmstufe 2. In Leisnig könnte in der Nacht noch die Stufe 3 erreicht werden. An vielen Messstellen der Nebenflüsse der Mulde gilt weiterhin Alarmstufe 1. Auch für die Lausitzer Neiße liegen Hochwasserwarnungen vor. Nach Angaben der Landeshochwasserzentrale ist die Situation noch nicht kritisch. Es könne örtlich kleinere Überschwemmungen geben.