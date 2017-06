Durch die Unwetterfront kommt es auch im Landkreis Bautzen zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Laut Rettungsleitstelle Hoyerswerda sind Bäume auf Straßen, Stromleitungen, Pkw und auch Häuser gestürzt, wie in Demitz-Thumitz. Aktuell sind die Feuerwehren zu 140 Einsätzen unterwegs. Schwerpunkt ist dabei Königsbrück - allein hier sind die Kameraden der Feuerwehr zu 50 Einsätzen ausgerückt. Durch das starke Unwetter in der Oberlausitz ist auch der Zugverkehr massiv gestört. Es gibt eine Reihe von Streckensperrungen im Trilex-Netz, so Pressesprecher Jörg Puchmüller. So ist beispielsweise die Strecke zwischen Radeberg und Dresden gesperrt. Auch weiter östlich versperrten umgestürzte Bäume die Weiterfahrt von Zügen. Die örtlichen Feuerwehren und Hilfsdienste sind dabei, die Hindernisse zu beseitigen.