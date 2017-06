Tief "Paul" brachte am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag Unwetter nach Sachsen - mit viel Regen und starkem Wind. Der meiste Regen fiel nach Angaben des MDR-Wetterstudios in Plauen: 31 Liter pro Stunde, gefolgt von Hainichen mit 23,4 Liter und Belgershain, wo 21,3 Liter gemessen wurden. In Torgau und Reinsdorf bei Zwickau wurden mit rund 100 Kilometern pro Stunde Windstärken der Stärke zehn gemessen.

Die größten Probleme gab es vielerorts wegen umgestürzter Bäume. Stark betroffen war die Region um Kamenz, Königsbrück, Bischofswerda und Demitz-Thumitz. Die Feuerwehr war bei über 140 Einsätzen. Auch rund um Meißen, Leipzig, Bad Düben und Torgau brachen Äste ab und stürzten Bäume um. Ein Motorradfahrer wurde verletzt, als er gegen einen umgestürzten Baum fuhr.



In den Landkreisen Zwickau und Vogtland kam es zu folgenschweren Blitzeinschlägen. In Plauen brannten vier Schuppen ab. In Waldenburg musste die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus ausrücken, in das der Blitz eingeschlagen hatte. In Birkwitz bei Pirna brannte zudem in der Nacht ein Depot mit Strohrollen. In Chemnitz wurden laut Polizei Straßen über- und unterspült. Zudem habe es mehrere Blitzeinschläge gegeben. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Laut Lagezentrum des Innenministeriums blieb es bei Sachschäden.



In Freiberg wurde das Bergstadtfest am Abend mitten in der Eröffnungszeremonie unterbrochen - es soll erst am Freitag weitergehen, wie die Stadt mitteilte.