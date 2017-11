Der Vermisste war mit zwei weiteren Urlaubern aus der Region Chemnitz - einer gleichaltrigen Frau und einem 56-jährigen Mann - am Sonntag mit einem Motorboot trotz Sturmwarnung auf der Ostsee unterwegs. In der Zeit tobte das Sturmtief "Herwart" im Nordosten Deutschlands. Das Boot kenterte. Die Frau und der 56-Jährige wurden lebend und mit Unterkühlungen geborgen, starben aber später im Krankenhaus an ihren starken Verletzungen.