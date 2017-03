Urteil am Landgericht Görlitz Altenpflegerin muss acht Jahre hinter Gitter

Nach einem brutalen Raubüberfall auf eine 85-Jährige in Görlitz ist eine Altenpflegerin zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts am Montag mit. Die 32-Jährige wurde wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Mord verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre und drei Monate Haft gefordert. Die Verteidigung beantragte eine Freiheitsstrafe von nicht über drei Jahren.

Die 32-jährige Altenpflegerin hatte zum Auftakt der Verhandlung ein umfassendes Geständnis abgelegt. Unter Tränen hatte sie gestanden, die Rentnerin am 16. Oktober 2016 in deren Wohnung gedrosselt und 300 Euro gestohlen zu haben. Sie sei verzweifelt und in Geldnot gewesen, erklärte sie dem Gericht. Die Frau hatte zuvor ihren Job bei einem Pflegedienst verloren. Zudem hatte sie eine Trennung von ihrem Freund hinter sich. Die Seniorin ließ die 32-Jährige in die Wohnung, da sie die Pflegerin kannte und diese sich als vermeintliche Mitarbeiterin des Pflegedienstes ausgab, bei dem sie zu diesem Zeitpunkt aber schon nicht mehr beschäftigt war. Als das Opfer nach der Flucht der Täterin wieder erwachte, alarmierte es die Angehörigen. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.



Die Altenpflegerin wurde noch im Oktober 2016 festgenommen. Sie sitzt in U-Haft und kann innerhalb einer Woche Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.