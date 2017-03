Bewährungsstrafe für Busfahrer

Im Prozess um den tödlichen Busunfall bei Erfurt hat das Amtsgericht Weimar den Busfahrer zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Die Strafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich muss er 1.500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Der Busfahrer musste sich vor dem Amtsgericht Weimar wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung in 64 Fällen verantworten.

Der Busfahrer beim Prozessauftakt im Amtsgericht Weimar Bildrechte: MDR / Cornelia Hartmann

Der Mann hatte Ende Oktober 2015 ein Busunglück auf der A4 verursacht. Nach einem Überholmanöver war das Fahrzeug in eine Böschung gefahren und umgekippt. In dem Bus saß eine Schulklasse. Bei der Unfall war der vierjährige Sohn einer Lehrerin ums Leben gekommen, 64 weitere Businsassen wurden verletzt. Die Schüler aus dem sächsischen Annaberg-Buchholz waren auf der Heimfahrt von einer Sprachreise. Laut einem Gutachten war der Reisebus zu schnell unterwegs.



Im Prozess hatte sich der Angeklagte auf Erinnerungslücken berufen. Ein Sachverständiger der DEKRA sagte aus, er habe keinerlei technische Auffälligkeiten am Unfallfahrzeug finden können. Das Unglück hätte vermieden werden können - so das Fazit des Sachverständigen.