Der mutmaßliche Unterstützer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), André E., ist in Zwickau wegen Körperverletzung und Bedrohung verurteilt worden. Er muss 52 Tagessätze à 13 Euro zahlen. Damit fiel die Strafe höher aus, als in einem vorangegangenen Strafbefehl über 600 Euro, den der Angeklagte nicht akzeptiert hatte.

André E. musste sich wegen eines brutalen Übergriffs auf einen Jugendlichen verantworten. Die Tat geschah Mitte Mai 2016. Wie der schmächtige 19-Jährige vor Gericht aussagte, war er an einem Parkhaus am Sportplatz in Zwickau-Neuplanitz ohne Verschulden mit dem damals 14 Jahre alten Sohn von André E. in Streit geraten. Das Wortgefecht endete in einer Schubserei. Als es danach zur Aussprache mit dem Vater kommen sollte, sei André E. ohne Vorwarnung auf den 19-Jährigen losgegangen. "Er hat auf mich eingedroschen und mir in die Wirbelsäule getreten", schilderte der junge Mann den Übergriff, "ich hatte keine Chance, mich zu wehren."