Ein einschlägig vorbestrafter Sexualstraftäter muss wegen schwerer Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens erneut ins Gefängnis. Das Landgericht Zwickau verurteilte den 48 Jahre alten Mann am Donnerstag zu neun Jahren und sechs Monaten Haft. Der Richter sagte in seiner Urteilsbegründung, der Mann sei "für die Allgemeinheit als gefährlich" einzustufen. Das Gericht hat nach der Verbüßung der Freiheitsstrafe deshalb anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet, weil der Angeklagte bereits wegen anderer Sexualdelikte mehrfach verurteilt wurde. Ferner muss der Täter 40.000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer zahlen und zudem für etwaige Folgeschäden aus seiner Tat aufkommen.