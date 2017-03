Die 90-Jährige, eine wohlhabende Witwe aus dem Leipziger Stadtteilt Probstheida, war am 29. Juli 2016 tot aufgefunden worden. Zwei Tage später zeigte sich Wolfgang H. selbst an und sitzt seither in Untersuchungshaft. Vor Gericht erklärte er, die pflegebedürftige Frau auf ihr Verlangen hin getötet zu haben. Die Indizien sprachen aber gegen seine Version. So hatte ein Rechtsmediziner geschildert, dass die Frau mit Äther betäubt wurde. Weil die Dosis aber zu gering war, wehrte sich das Opfer heftig, was anhand der Hämatome belegt werden konnte. Die Seniorin starb durch Ersticken.



Vor Gericht wurde auch eine Nichte des Opfers vernommen. Sie belastete den Angeklagten zusätzlich. Ihre Tante hätte ihr gesagt, sie habe Angst vor Wolfgang H., weil er ihr nach dem Leben trachte.